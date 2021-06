Idea Conti per Gattuso: sul difensore c’è concorrenza in A

Resta in piedi la pista Andrea Conti per la Fiorentina: il difensore del Milan è ben conosciuto da Gattuso che lo ha allenato due anni

Sono giorni significativi per le trattative di mercato in casa Fiorentina. Fra i nomi attenzionati per la difesa viola, infatti, resta in piedi anche l'idea Andrea Conti. Secondo Sportitalia, il giocatore non resterà a lungo al Milan dopo il prestito a Parma e potrebbe essere un'idea per Gattuso che lo ha avuto due stagioni in rossonero. Sul difensore ci sarebbe però la concorrenza anche del Genoa.