Longhi estasiato da Vlahovic: “Potenzialmente un top. Un misto tra Vieri e Adriano”

Potenzialmente è un top player, mi ha impressionato fin dalle prime battute, è uno di quei giocatori che mi ha subito rubato l’occhio. È una via di mezzo tra il Vieri che andava via e sfondava le reti di sinistro e Adriano. Deve cercare di avere continuità, ma è un 2000, diamogli un po’ di tempo. La Fiorentina soprattutto deve cercare di blindarlo per evitare un altro ‘fuggitivo’ che esplode altrove