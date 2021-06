FOTO VN – Lo staff di Italiano in sede per le firme. Domani l’annuncio?

Lo staff di Vincenzo Italiano è a Firenze, l'ultimo anello mancante per dare inizio all'avventura del tecnico con la Fiorentina

Lo staff di Vincenzo Italiano è arrivato in questi minuti al Centro Sportivo "Davide Astori". La comitiva, composta da 7 collaboratori del tecnico, si è spostata all'interno dello Stadio "Franchi". Raggiunti in sede da Daniele Pradè e Nicolas Burdisso e, qualche minuto più tardi, dal Dg Joe Barone. Lo staff, composto da 7 membri, è pronto a legarsi alla Fiorentina fino al 2023, con opzione di un anno, così come lo stesso tecnico.