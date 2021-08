Lo scopritore di Nico: “Un veterano. Meglio la Fiorentina dei soldi del Brighton”

Parla il primo allenatore di Nico Gonzalez: dagli esordi nel baby futbol fino alla decisione di scegliere la Fiorentina

Scopritore e primo allenatore di Nico Gonzalez, Rodrigo Lista è stato intervistato da Gianlucadimazio.com: "Lo vidi per la prima volta durante l'intervallo di una partita di baby futbol di suo fratello Gabriel, già lì si intravedeva la qualità nel suo mancino. Avendo allenato il fratello e conoscendo la famiglia partivo un po' avvantaggiato, ma c’era da battere la concorrenza delle altre squadre. I suoi genitori sono sempre stati presenti e questo è da sottolineare perché ha vissuto anche delle stagioni in cui giocava meno". La svolta grazie a Gabriel Heinze, ex difensore di Marsiglia e Manchester United, primo a lanciarlo in prima squadra: "Lo ha fatto debuttare direttamente in Prima Squadra senza giocare una partita nella squadra Reserva, lo ha schierato anche da punta e Nico lo ha ripagato della fiducia con il gol della promozione nei minuti finali. Il merito più grande rimane comunque il suo perché non si è mai arreso".