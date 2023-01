Lo scopritore di Bonaventura: “Firenze la sua piazza ideale. Con Italiano…”

Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, Antonio Bongiorni, ex calciatore e scopritore di Jack Bonaventura, ha parlato della stagione del centrocampista della Fiorentina. Di seguito le sue parole: "Ho sentito Jack l'altro giorno. È molto felice alla Fiorentina. Con Italiano si trova perfettamente, visto che ci ha giocato insieme anche a Padova. Mi ha anche detto che è un allenatore che conosce tutto di tutti. Penso che nel giro di un paio di anni possa ambire in alto e perché no proprio con i viola. Il Viola Park sarà molto importante per loro, una grande prospettiva per il futuro".