Lo Monaco: “Provare a prendere il Papu Gomez è d’obbligo. Caicedo è l’uomo giusto, ma…”

Pietro Lo Monaco, ex dirigente di Genoa, Palermo e Catania, è intervenuto a Lady Radio durante La Voce del Mercato. Vi proponiamo alcune delle sue dichiarazioni:

“Mi aspetto un mercato con disponibilità economica molto bassa. Bisognerà fare di necessità virtù, agire dove si sono presentate delle crepe nell’organico: non a caso si chiama mercato di riparazione. Tanti scambi e operazioni volte ad alleggerire le buste paga, come quella dell’Inter che ha ceduto Nainggolan in prestito secco. Anche il mercato degli attaccanti risentirà della situazione economica, fermo restando che non è con un attaccante a gennaio che si risolvono questioni spinose. La Fiorentina, per esempio, ha un organico di spessore, ma i calciatori non riescono a dare il massimo. Manca un uomo di regia, sicuramente Amrabat adattato non poteva e non potrà mai essere la soluzione. Sarebbe riduttivo pensare che una punta possa ribaltare tutto. Oltretutto adesso Vlahovic sta venendo fuori, quindi serve qualcuno che possa coesisterci e non togliergli spazio. E in questo senso sì, Caicedo è l’uomo giusto, perché ha giocato spesso in coppia con Immobile.

Mi ricordo quando vendetti Vargas alla Fiorentina, fu un’operazione molto difficile. Oggi invece si incassano fior di milioni con nulla. Non si deve considerare solo il prezzo di acquisizione, che comunque viene ammortizzato dagli anni di contratto, ma anche le modalità di gestione dello stesso, nel passaggio da netto a lordo. Il Papu Gomez? Un giocatore come lui farebbe faville nel calcio di Prandelli, e io dico che l’operazione va per lo meno tentata, è d’obbligo perché la Fiorentina sta bene economicamente. Io conosco Alejandro e non credo sia capace di quanto di brutto è stato raccontato. Conosco però anche Gasperini, e non mi stupisce che ci sia stato un certo qual screzio. La Fiorentina può offrirgli prospettive. I dirigenti della Viola devono un po’ lavorare anche su se stessi, non possono pensare di riuscire in tutto da soli appena trapiantati nel calcio europeo, io mi affiderei a uomini d’esperienza”.

