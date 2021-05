L’ex Lazio: “La Fiorentina scompare dalla partita, Vlahovic che rivelazione”

L'opinione dell'ex centrocampista ed allenatore: "Futuro? De Zerbi una garanzia"

"La squadra di Inzaghi per muovere la classifica deve vincere obbligatoriamente contro questa Fiorentina che, a volte gioca bene 20 minuti, ma spesso si assenta completamente dalla partita. Vlahovic? Certamente una bella rivelazione, grandi meriti vanno attribuiti a Cesare Prandelli. Senza dimenticare che è stato Pantaleo Corvino a portarlo in Italia. Per quanto riguarda l'allenatore del futuro vedrei bene Italiano, ma in termini di valorizzazione dei giocatori e gioco Roberto De Zerbi è una garanzia".