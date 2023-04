Van den Brom: “Abbiamo studiato bene la Fiorentina. Qualificazione al 50%”

Vigilia di Lech Poznan-Fiorentina, gara di andata dei Quarti di Finale di Conference League. Grazie al nostro inviato in Polonia, ecco le parole del tecnico di casa, l'olandese John van den Brom: "Non possiamo essere felici se ci sarà una sconfitta, non siamo appagati per essere arrivati fino a qui. E' una sfida importante per noi e vogliamo vincere. La Fiorentina è una squadra forte e questo ci motiva per provare a vincere. Credo nella mia squadra e sono sicuro che ci aiuteranno i nostri tifosi, in casa vinciamo molte partite. Non cambieremo il nostro modo di giocare. Sappiamo bene cosa dobbiamo fare. Possiamo vincere e possiamo perdere, ma l'umore è alto.