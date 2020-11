LIVE – Pradè: “Grazie a Iachini. Prandelli scelta condivisa da tutti. Se avessi voluto Juric o De Zerbi…”

Daniele Pradè ha così commentato in conferenza stampa il ritorno di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina:

Voglio ringraziare Beppe Iachini, da parte di tutti. È stato un piacere lavorare con te e mi hai insegnato molto, il calcio e lo sport sono delle situazioni particolari che ci hanno costretto a cambiare e a scegliere Cesare Prandelli che è stata una scelta fortemente condivisa. Lo conosco bene, abbiamo lavorato insieme e da parte di tutti voglio dare il benvenuto a Cesare. Da Cesare mi aspetto empatia ed alchimia, cose che ci sono mancate recentemente. I cavalli di ritorno non fanno bene? Spero che questa volta venga invertita la tendenza. Qualsiasi cosa destabilizzante ci sia è difficile trovare un’unione così forte, io sono la terza persona che prende le decisioni sotto l’aspetto tecnico, il presidente entra nelle discussioni solo dopo che un confronto tra me e Barone, le scelte sono sempre condivise così come lo è stato Iachini. Se io avessi voluto prendere Juric o De Zerbi il presidente me l’avrebbe fatto prendere, ho una mia autonomia. Commisso ha investito più di 300 milioni, abbiamo cambiato 20 giocatori in un anno e mezzo e altri 70 sono usciti. Se un anno è buttato io devo andare via e non voglio arrivare a questo. Io sono il primo responsabile se qualche scelta viene sbagliata. Il contratto di Prandelli sarà fino a giugno