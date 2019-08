Pradè: “Gentlemen agreement con l’Inter per Dalbert”

Durante la presentazione di Dalbert (LEGGI QUI) ha preso la parola in sala stampa anche il ds viola Daniele Pradè. Le sue parole:

Appena ci siamo visti la prima volta con Montella, verso la fine di giugno, abbiamo individuato lui come prima scelta per l'esterno. Ci abbiamo messo un po' di tempo ma siamo felici che adesso sia qui, è un giocatore forte. La formula è del prestito secco perchè c'erano delle cose in sospeso nel contratto tra Inter e Nizza. Ma c'è un gentlemen agreement sia con l'Inter che con il calciatore di ridiscutere a fine stagione e di darci la priorità.