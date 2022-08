LIVE – Paulo Sousa: “A Firenze volevo lo scudetto. Ma a gennaio sbagliai”

L'ex tecnico viola ospite negli studi del Pentasport

Paulo Sousa torna a parlare di Fiorentina. Non accadeva da tantissimo tempo. L'ex allenatore viola, che ieri era presente allo stadio, è oggi ospite del "Pentasport" negli studi di Radio Bruno a Firenze. Un'occasione ghiotta per chiedergli un parere sulla squadra di Italiano e riannodare il filo della sua esperienza a Firenze, rimasta con alcune questioni in sospeso. Queste le parole del portoghese:

"L'esperienza alla Fiorentina resta positiva e ringrazio i Della Valle e chi mi ha permesso di lavorare in una piazza unica come Firenze. Rimane la gioia di aver visto giocare una squadra che andava a dominare sul campo. Ricordo quando a inizio stagione Mario Suarez in una intervista disse che potevamo puntare alla Champions, nello spogliatoio mi arrabbiai con lui: 'Ma cosa sei andato a dire, perchè non possiamo pensare anche allo scudetto?'. Il primo lavoro fu convincere i giocatori sulla mia idea di calcio, Alonso stava andando al Sunderland, Bernardeschi era vicino al Sassuolo, poi arrivò Kalinic.

Poca qualità nella Fiorentina di oggi? La qualità è relativa. Senza dubbio il centrocampo viola ha più fisicità, ieri Amrabat è stato determinante soprattutto nelle transizioni ma sta crescendo tanto anche col pallone. Poi c'è Bonaventura che è un giocatore intelligente, sarebbe stato benissimo nella nostra Fiorentina, anche se sono due squadre diverse. Credo che ci debba essere sempre fiducia, questo è un campionato con tanto equilibrio e la passione di Firenze può spingere la squadra verso risultati importanti.

Dalla panchina del Franchi si sente tutto, è uno stadio particolare in questo senso. Se non sei preparato a questa situazione, ti può condizionare durante la partita, ma poi ho conosciuto anche l'aspetto dell'ironia dei fiorentini.

Il mercato di gennaio 2016? Io ho un senso di onestà e frontalità e quel momento avrei potuto gestirlo meglio. Ho creato una tensione che avrei potuto evitare e che ha influito sulla stagione, però sei ambizioso, sei gasato per come sta andando la stagione. Da lì gli avversari hanno iniziato a prenderci le contromisure e non siamo riusciti a mantenere lo stesso livello.

