Italiano: “Igor ok, dopo la gara Paradiso o Inferno. Abbiamo l’1% in più”

Il riepilogo di tutte le dichiarazioni del tecnico

Federico Targetti

Dalla pancia dello stadio del Twente, ha preso la parola l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano per rispondere alle domande dei giornalisti in merito al ritorno dei playoff di Conference League in programma domani. I viola partono da un vantaggio di 2-1.

Partita - "E' la partita per chiudere il cerchio, dobbiamo giocare ancora meglio dell'andata quando siamo stati molto bravi per un tempo e poi è uscito l'avversario. Se pensiamo di venire qui ad arroccarci dietro e sparare in tribuna siamo fuori strada. Non c'è bisogno di definire nulla, è una partita che può darci tanto per il futuro".

Dati e cosa migiorare - "Certe percentuali e numeri mi fanno piacere, ma dobbiamo sfruttare di più quello che creiamo. Siamo stati bravi a concedere poco agli avversari, ma con la Cremonese abbiamo un attimo mollato la presa e quando lo facciamo non siamo più arrembanti come avete visto contro il Twente all'andata. Per gran parte del secondo tempo della scorsa partita ci abbiamo messo del nostro. Loro devono cercare di vincere, per cui dovremo essere bravi e cercare di controbattere con lucidità e qualità nel traffico".

Momenti chiave - "I minuti iniziali e finali della prima frazione sono topici. Qui troveremo un ambiente caldo, i tifosi spingeranno forte. Noi staremo attenti. Queste sono finali, e in ogni finale la percezione del pericolo deve essere altissima, perché dopo ci può essere o il paradiso o, come dicono loro, l'inferno. L'atteggiamento farà la differenza".

Pressione - "La pressione è normale, ma lo è anche la nostra voglia di ottenere il massimo. Questa partita può proiettarci in una competizione importante, come tutta la Fiorentina ci tengo ad andare avanti, faremo di tutto per ottenere il massimo con tutte le nostre capacità. Le forze anche se non le hai quando scendi in campo vengono fuori. Abbiamo l'1% in più rispetto al Twente per via del nostro vantaggio. Possiamo trasformarlo in un orgoglio per tutti".

Igor - "E' recuperato e a disposizione, è un valore aggiunto e porta qualità, ci è mancato e lo avremo come opportunità per domani".