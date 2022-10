Igor: “Dopo Bergamo qualcosa è cambiato. Non siamo quelli di Istanbul”

Alla vigilia di Hearts-Fiorentina di Conference League parla in conferenza stampa dal Tynecastle Park, insieme a mister Italiano, il difensore brasiliano Igor . Ecco le sue parole:

"Se una squadra non sta vincendo è demerito di tutti. Sappiamo di dover migliorare, di dover fare gol e vincere le partite, domani è una partita importante e vogliamo fare risultato. Sappiamo di non essere la squadra vista a Istanbul, abbiamo fatto molte partite in cui dopo un buon primo tempo poi la concentrazione è calata nella ripresa. Nello spogliatoio sappiamo il nostro valore, dopo Bergamo siamo convinti di poter ripartire e poter fare 3 punti già domani".