Cataldi: “Non sono ancora al 100%. Entusiasmo sì, ma siamo a novembre”

Felicità come ai tempi della Lazio? "C'è entusiasmo, voglia si stare insieme e continuare in questo momento positivo. La partita di domenica è importante, però siamo a novembre e i campionati non si decidono adesso. Sarebbe bello per noi e per la città, ma se perdessimo non cambierebbe niente di quello che stiamo facendo. Il risultato in questo momento non ci deve cambiare, perché siamo ancora in costruzione. Siamo una squadra, che si aiuta. Noi dall'interno dobbiamo avere e mantenere un equilibrio, al di là dei risultati. Ci vuole calma, la squadra c'è ed è compatta. La positività non ci deve mettere pressione, ma continuare a dare spensieratezza".