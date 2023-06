Barone: “Trattiamo con Igor, Castrovilli e Quarta. Con Aquilani valuteremo serenamente”

Caso Biraghi - "Ci stiamo lavorando con Gravina, serve fair play che da parte della tifoseria del West Ham non c'è stato. Vediamo nei prossimi giorni se ci sarà modo di penalizzarli per quello che hanno fatto. Ceferin era imbarazzato, c'è stato un dettaglio molto forte. Sono sicuro che l'UEFA sia molto attiva, non so quale sarà la decisione ma noi ci siamo fatti sentire. Il West Ham ha fatto il comunicato col quale prende le distanze, aspettiamo. La cosa importante è che queste cose non succedano, io sono orgoglioso di come ci siamo comportati".

Comune - "C'è un confronto quotidiano. Costruire uno stadio temporaneo richiede tanti dettagli, starò addosso a Palazzo Vecchio ogni giorno, è un'impresa importante e mancano dei soldi, cerchiamo questi soldi per lavorare bene. Il restyling è di livello, ma si deve cominciare".

Mercato - "Eravamo a Praga alla cena UEFA, e vedevo che Rocco accanto a Ceferin si guardava la gara della Primavera contro il Torino. Questo per dirvi quanto ci teniamo. Il presidente passa tanto tempo accanto a tutte le squadre, c'è una programmazione massiccia che ci ha portato a giocarci le finali. Certo, vogliamo anche vincerle, ma ci stiamo lavorando. Ora vedo Italiano, Burdisso e Pradè, ci saranno delle richieste sui nostri giocatori e andremo a valutarle una per una. Escono fuori 50mila nomi, ma i giocatori che andiamo a prendere bisogna proteggerli per non far schizzare il prezzo alle stelle. Possiamo dire se sono nomi veri, ma accostare la Fiorentina a certi giocatori fa comodo perché abbiamo un ottimo indice di liquidità. Alcuni dei nomi usciti, ve lo assicuro, non c'entrano nulla".

Abbonamenti - "Negli ultimi quattro anni non abbiamo mai alzato il prezzo, ma mi dispiace annunciare che ci sarà un ritocco sul costo dei pacchetti e dei singoli biglietti. Stiamo valutando e quando sarà il momento faremo un annuncio. La partita con più ricavi è stata quella col Milan, 1 milione e 100mila euro, le altre sono sotto, sui 500mila di media. Ma vedremo, perché è tutto collegato ai lavori per lo stadio".

Attacco - "Solo Inter e Napoli hanno fatto meglio di noi come reparto. Ciò non toglie che cercheremo di migliorare ancora i nostri numeri, al netto delle differenze di palcoscenico con le due squadre di cui sopra. La Lazio e il Milan non ci arrivano ai numeri di Gonzalez, Jovic e Cabral. Munteanu ha vinto il campionato in Romania, è un esempio di ragazzo interessante di nostra proprietà".

Amrabat - "Siamo qui a proteggere il nostro asset. Se arriveranno richieste, saremo pronti a valutarle per accontentare noi e Amrabat, ma sarà un processo lungo".

Italiano - "Nessuno è venuto a chiedercelo direttamente, abbiamo messo un punto come società ma io non ho mai sentito nessuno venire da me e chiedermi di liberare il mio allenatore".

Tifosi - "Trasmettono amore, creano bellezza. A Roma è stato uno spettacolo. Sono il nostro orgoglio, per questo abbiamo tributato loro il nome dello stadio più grande del Viola Park. Mi sono attivato immediatamente come abbiamo fatto a Enschede e a Braga per aiutare quelli che sono stati fermati a Praga".

Riforme - "Ci sono temi di Federazione, temi governativi e temi di Lega come quello del numero di giocatori cresciuti nel club nelle liste. Il punto fondamentale è il costo dei giocatori italiani rispetto a quelli stranieri. Per quanto riguarda le liste, non abbiamo il consenso della maggioranza e ci stiamo lavorando. La parte finanziaria va rispettata, ci sono società che non rispettano l'indice di liquidità e vengono tratte in salvo. Bisogna stare attenti ad ammortamenti, pagamenti ai procuratori, stipendi. L'UEFA vuole sostenibilità, in Italia come in Europa. Non è possibile che chi è in difficoltà riesca a spendere tanto".

Aquilani - "Ha fatto e sta facendo un enorme lavoro, ci siederemo e valuteremo le migliori opportunità di accontentarlo. Abbiamo un grandissimo rapporto, parleremo ma siamo estremamente soddisfatti del suo apporto".

Rinnovi - "Durante l'anno parliamo sempre, ogni opportunità viene valutata. Igor, Quarta e Castrovilli sono quelli che scadono nel 2024, io in estate sarò sempre qui sia per il mercato sia per il Viola Park che ospiterà il ritiro. La mega-festa di apertura sarà intorno alla fine di agosto, inizio di settembre".

Sistema di gioco - "Tutti noi vogliamo vincere, giochiamo aggressivi e alti. Questo ci fa vincere molte partite e perderne alcune. Parliamo fra di noi, il dialogo è sempre costruttivo e teso a migliorare il dettaglio. La partita è fatta di dettagli, pali, traverse, gol, episodi. Siamo soddisfatti del nostro sistema di gioco e sappiamo dove dobbiamo migliorare".

Incontro coi procuratori - "Ci siamo mossi per primi coi famosi 10 punti, siamo soddisfatti e tutti sono al corrente di quello che abbiamo fatto. Abbiamo un grande rapporto con la FIFA e Infantino, ci sarà un altro incontro nei prossimi mesi con le componenti nazionali e internazionali, andiamo avanti".

Tempistiche giovanili - "Non ci sono tempistiche, la crescita dei giovani richiede il suo tempo, noi siamo contenti di come ci stiamo muovendo con il nostro settore giovanile".