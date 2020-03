Lirola: “Spero di ricominciare presto il campionato. Castrovilli e Ribery…”

Durante la diretta instagram con SOS Fantacalcio, Pol Lirola ha parlato anche della Fiorentina: “Vlahovic e gli altri positivi al coronavirus stanno bene per fortuna, hanno avuto qualche problema solo per pochi giorni. Ribery? Giocare con lui è facilissimo, gli dai la palla e ci pensa lui. Ma è un grande anche fuori dal campo, fa gli scherzi nello spogliatoio ed è bravissimo con tutti. Castrovilli? Dal primo allenamento ho capito subito che era forte, certo non mi sarei aspettato che facesse così bene alla prima stagione. Se continua così può arrivare ad alti livelli. Milenkovic? Ha la mia età, siamo ancora giovani ma è già molto forte. Gli allenamenti in casa? Faccio quello che posso, ma non possiamo neanche uscire di casa in quarantena. Prima della sosta stavamo attraversando un buon momento di forma, dopo la sosta può cambiare tutto, speriamo di poter ricominciare il prima possibile. Boga (suo ex compagno al Sassuolo, ndr)? In allenamento non lo prendevamo mai, ero certo sarebbe esploso”. LIROLA E IL FANTA: “UNO DEI MIEI COMPAGNI E’ VERAMENTE FISSATO”