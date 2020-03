Lirola e il fantacalcio: “Abbiamo una lega in squadra, sto andando male. Il più fissato è…”

Pol Lirola, terzino della Fiorentina, è intervenuto in diretta instagram con la pagina Sos Fantacalcio svelando che nello spogliatoio viola è stata creata una lega: “Il mio fantacalcio non sta andando benissimo, ho fatto la squadra con Filippo, il nostro fisioterapista ma siamo in bassa classifica. Nonostante abbiamo Dybala e Lukaku in attacco, ma in difesa e centrocampo abbiamo sbagliato scelte. Io non mi sono preso e non ho nessun giocatore della Fiorentina. Però non schiero mai i giocatori che giocano contro di noi. E’ il primo anno che gioco al fantacalcio, l’avevo fatto in Spagna ma le regole sono diverse. Qui la gente impazzisce per il fanta, mi scrivono in continuazione sui social sia quando vado bene che quando gioco male. Tra i miei compagni il più malato è Milenkovic, parla sempre di fantacalcio e la prima cosa che fa dopo le nostre partite è guardare i voti della sua squadra. Il primo in classifica è Castrovilli”. LIROLA E LA QUARANTENA: “MI ALLENO COME POSSO”