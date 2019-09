Lippi conferma: “La Fiorentina sarà la rivelazione, lo auguro al club”

Lo aveva già detto qualche giorno, Marcello Lippi. “La Fiorentina può essere la rivelazione della nuova Serie A”, era stato il pensiero dell’ex c.t. della Nazionale campione del Mondo. In un’intervista rilasciata a Sky Sport, il tecnico viareggino si è ripetuto oggi, spiegando anche il perché: “A primo acchito mi verrebbe da dire Atalanta, che però oramai è una certezza del nostro campionato. Allora indico la Fiorentina come nuova rivelazione, considerando il grandissimo lavoro che è stato fatto a Firenze in questi ultimi mesi. La nuova gestione si merita di ottenere già molte soddisfazioni e di riportare la squadra ai vertici del nostro calcio”.