Lippi vota viola: “Fiorentina e Castrovilli rivelazioni del campionato”

“Ho grande fiducia nella Fiorentina, nonostante una partenza difficile”. Marcello Lippi cita la squadra viola tra le possibili rivelazioni del campionato. “Contro la Juventus ha fatto una buonissima partita e poi ci sono dei giocatori giovanissimi come Castrovilli che si sta dimostrando di qualità. Mi piace anche la Lazio” ha detto l’ex Ct dell’Italia a TMW Radio. E per Castrovilli sono in arrivo novità: CLICCA QUI