Il tifoso interista Giacomo (Ciccio )Valenti è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

Commisso? Favoloso, lo amo. A me piacciono persone genuine come lui, è calabrese e americano e vive tutto con gioia. E’ diretto, mi auguro che faccia gioire i tifosi della Fiorentina però da sabato (sorride ndr). In Coppa Italia è andata bene all’Inter, gli episodi decidono le gare.