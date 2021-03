L’iniziativa della Fiesole: “Coloriamo la città per Astori”

Bella iniziativa della Curva Fiesole che in ricordo della scomparsa di Davide Astori invita il popolo viola a ricordare il capitano nonostante l’impossibilità a riempire gli stadi:

Nel turno di campionato che coincide con il 4 marzo avremmo celebrato Davide nella nostra curva come piace fare a noi. Data l’impossibilità di quest’anno Chiediamo a tutto il popolo gigliato di ricordarlo esponendo un vessillo alla finestra in modo da colorare di viola la città come lo sarebbe stata la nostra curva. Così potremo dimostrare anche che, nonostante la nostra assenza forzata dallo stadio, la città e i tifosi sono presenti e vigili (mai urbani) su tutto ciò che accade attorno alla nostra amata maglia…

Per essere di Firenze vanto e gloria!

CURVA FIESOLE