L’incredibile storia di Fae, il ct di Kouamè. Vittoria e conferma per lui

La Coppa D'Africa 2024 è stata una carrellata di emozioni continua. Sorprese e miracoli calcistici a ripetizione. E la Costa D'Avorio di Kouamè non fa eccezione. Quasi eliminata ai gironi è rimasta in gioco per un gol del Marocco, ma il ct è stato esonerato dopo la fase a girone. Il seubentrante Fae si è trovato a gestire il gruppo, e lo ha traghettato alla vittoria. Per lui è arrivato anche il rinnovo da parte della federazione, che lo ha annunciato oggi. Una storia incredibile