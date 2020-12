L’ex viola Serena: “La Fiorentina non merita questa classifica. Chiesa alla Juve farà bene”

Ai microfoni di “Taca La Marca”, in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Michele Serena. Ecco quanto detto su Fiorentina e l’ex Federico Chiesa, protagonista martedì sera di una gara amarcord:

Sono deluso, nelle mie previsioni d’inizio stagione avevo messo la Fiorentina tra le possibili sorprese del campionato, perché ha un centrocampo che è tra i più forti e talentuosi della A. Vederla in questa situazione mi rende perplesso e dispiaciuto, anche se è altrettanto vero che è difficile uscire dalla cosiddetta spirale di risultati negativi nella quale sono incappati. Ci vogliono piccoli segnali, qualche partita positiva o risultato favorevole per consentire loro di esprimersi al meglio. Non penso sicuramente che la Fiorentina valga questa classifica Chiesa? Il fatto che sia andato alla Juventus gli ha tolto le grandi responsabilità che aveva a Firenze, dov’era visto come colui che doveva sempre risolvere le partite. Non è semplice arrivare alla Juventus, che ha uno status diverso da ogni club italiano, però penso che possa fare molto bene e imporsi in bianconero”.