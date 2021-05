L’ex pugile napoletano: “Gattuso? Non lo cambierei con nessuno. Temo Vlahovic”

La sfida fra Osimhen e Vlahovic si ripercuote anche sui timori dei tifosi VIP: Oliva indica il serbo come giocatore che toglierebbe alla Fiorentina

Il Corriere Fiorentino, assieme a Gianni De Magistris, ha intervistato l'ex pugile napoletano Patrizio Oliva, oro olimpico a Mosca nel 1980. Secondo Oliva, la salvezza acquisita dalla Fiorentina potrebbe essere un vantaggio per il Napoli, ma il tema allenatore lo vede sicuro: "Ho sempre difeso Gattuso. Non lo cambierei con nessuno, perché lo ritengo un tecnico importante e soprattutto un grande motivatore. Più che qualcosa a lui, direi qualcosa a De Laurentiis...". Una sfida rimasta nel cuore? Oliva cita l'1-1 del 1987, gara che valse lo scudetto ai campani. E l'ovvia dichiarazione di paura, sportiva s'intende, nei confronti di Vlahovic, su cui non ci sono dubbi.