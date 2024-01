L’ex preparatore: “Kean va seguito, ma fa la differenza. Mina un giocherellone”

"Del ragazzo non posso che parlare bene, ha commesso degli errori in passato ma ha sempre dimostrato con noi grande professionalità in allenamento, sempre a disposizione della squadra e dello staff. Deve stare bene fisicamente per fare la differenza, può essere devastante. A livello di potenza e di accelerazione può essere decisivo. Recupero? I preparatori della Fiorentina sono bravi, sapranno migliorare il giocatore dal punto di vista preventivo. Ha sempre avuto infortuni nella sua carriera per via della grande massa muscolare di cui dispone. Come tutte le macchine sportive vanno curate, anche con lui bisogna guardare al dettaglio per metterlo nelle migliori condizioni possibili di performare". Nel gioco di Italiano? "Nel campionato di Serie A è può fare la differenza, ha doti fisiche superiori al livello del campionato italiano. Lui non ha caratteristiche tecniche eccelse, ma nell'1vs1 e negli ultimi metri può far male".