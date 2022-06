L’ex portiere russo: “La carriera di Kokorin è finita, che delusione”

Ruslan Nigmatullin , ex portiere russo, ai microfoni di Sport Express si è aggiunto ai connazionali che hanno messo una croce sopra alle prospettive future di Aleksandr Kokorin:

"E’ una grande delusione per il calcio russo. Ricordo come brillava nelle giovanili della Lokomotiv. È sempre stato considerato di talento: c’era la sensazione che stesse per svoltare! Ma la sua carriera è finita".