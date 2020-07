L’ex Pasqual ci va cauto: “La panchina a De Rossi è un rischio, vi spiego perché”

Intercettato da TMW Radio, Manuel Pasqual ha parlato fra i tanti temi anche della panchina della Fiorentina, che secondo alcune indiscrezioni di questi giorni potrebbe in futuro essere affidata a De Rossi, che lui ha conosciuto bene nella sua carriera da calciatore. Secondo l’ex viola, però, potrebbe essere una scelta azzardata:

Potrebbe essere un rischio. Non si discutono le qualità umane e tecniche, le aveva già in campo e praticamente era il braccio destro del tecnico. Piuttosto il problema potrebbe essere legato alla gestione di un gruppo: nonostante abbia indossato per tanto tempo la fascia da capitano, va gestito anche il rapporto con la società e non sono sicuro che sia facile e soprattutto fattibile vederlo immediatamente in Serie A”.