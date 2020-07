Sky: Fiorentina convintissima di puntare su De Rossi, si lavora per la deroga al patentino

Continua a tenere banco in casa viola la voce che vede De Rossi come prossimo allenatore della Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky Sport, la Fiorentina ha scelto l’ex numero 16 giallorosso per la prossima stagione, con Pradè e Barone intenzionati a puntare sull’ex giocatore della Roma. De Rossi, dal canto suo si ritiene lusingato dell’offerta della Fiorentina, che la dirigenza ha già fatto arrivare, anche se c’è ancora qualche problema burocratico per la licenza di allenatore. De Rossi a Marzo avrebbe dovuto fare il corso a Coverciano, ma causa Covid è slittato tutto, anche se la dirigenza viola ora sta lavorando per ottenere una deroga. Secondo l’emittente, la dirigenza della Fiorentina è convintissima della scelta di Daniele De Rossi per la prossima stagione.