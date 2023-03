L’ex Lecce Pasculli: “Cabral normale, come Batistuta. Poi cominciò a segnare…”

"Il Lecce sta facendo un ottimo campionato, peccato per le ultime tre sconfitte che l'hanno rallentato un po' ma il lavoro di Baroni è stupendo. Nico Gonzalez? Sta dimostrando che può fare la differenza, lui in una squadra che ambisce come la Fiorentina può starci benissimo. Il margine di miglioramento ce l'ha lui come ce l'hanno praticamente tutti, a 25 anni sarebbe strano il contrario. Magari a 28 il Mondiale perso quest'anno lo va a vincere... Un commento da attaccante su Cabral? Mi sembra un giocatore normale reso grande dai gol, sono quelli che determinano il giudizio. Se il riposo fa bene? Questo dipende da quello di cui ha bisogno la squadra. Tutti vogliono giocare sempre, se uno sta bene e segna per me va messo in campo. Il gioiellino del Lecce da tenere d'occhio? Hjulmand, senza dubbio".