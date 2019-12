L’ex giallorosso: “Il 7-1 non si può dimenticare. Florenzi? Non c’è feeling con Fonseca”

“Fiorentina-Roma è sempre stata una gara complicata per i giallorossi, il 7-1 dell’anno scorso è indimenticabile. La partita deve essere presa con grande attenzione e determinazione”. E’ il pensiero di Franco Peccenini, storico ex difensore della Roma negli anni ’70. Intervenuto a Radio Sportiva, ha detto anche: “I problemi a Firenze ci sono, visti i risultati, ma la squadra viola può sempre trovare la giocata giusta. La Roma deve solo pensare a consolidare la propria striscia positiva. Florenzi? Quando l’allenatore non ti vede c’è poco da fare. E lui ha bisogno di giocare con continuità in vista degli Europei. Non so se partirà a gennaio, sicuramente è un giocatore che quando va in campo dà tutto e non si lamenta mai. Un professionista esemplare. Passare dalla nazionale alla panchina non era semplice”. I CONVOCATI DELLA ROMA: BUONE NOTIZIE PER FONSECA