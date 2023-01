L’ex ds di Italiano: “Nei momenti di difficoltà si esalta, la squadra è con lui”

L'ex ds di Vincenzo Italiano, Mauro Meluso , ha parlato al Pentasport di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina: "Sulla situazione in casa Fiorentina mi sono fatto un'idea. Tra le righe leggo un dato importante dove la squadra arriva in porta, ma non riesce a concretizzare. I viola hanno perso un stoccatore chiave e lo hanno sostituito con due che al momento non hanno reso le aspettative".

Su Vincenzo Italiano

"Italiano non ha mai vissuto bene le sconfitte, ma anche uno che nei momenti di difficoltà si esalta. Sta provando a trovare varie soluzione per risolvere il problema del gol. La Fiorentina rispetto all'anno scorso non è stata rinforzata. Dodò non ha reso, c'è stato un Castrovilli di meno. Sottil è un giocatore eccezionale, straordinario, e fino a questo momento è mancato. I viola negli ultimi ¾ anni prima di Italiano ha lottato per non retrocedere, ricordiamocelo. Non si può essere assolutisti, dobbiamo fare degli approfondimenti prima di buttare la croce su qualcuno. Vedo anche che la squadra lo segue come se fossero dei suoi discepoli, quindi a livello mentale non ci dovrebbe essere alcun problema".