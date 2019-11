L’ex ds della Cremonese consiglia Castrovilli: “Nazionale? Meglio aspettare”

Stefano Giammarioli, ex direttore sportivo della Cremonese, ai microfoni di Lady Radio ha parlato di Castrovilli, che proprio in grigiorosso si è fatto le ossa nelle due scorse stagioni: “Si vide subito che aveva un passo diverso dalla Serie B. La Serie cadetta l’ha affrontata con estrema serenità e lì è maturato tanto. Sapevo sin da subito che sarebbe arrivato in A, ma non che bruciasse le tappe così. E’ stato molto bravo anche Montella nel dargli fiducia da subito, per poi farlo maturare velocemente. Gaetano ha trovato subito sintonia con i compagni. E’ il classico centrocampista moderno che occupa tanti spazi e che poi fa gol. La Nazionale? Col suo rendimento potrebbe essere convocato, ma non deve avere fretta, sarebbe meglio aspettare un paio di mesi ancora”. CASTROVILLI BOOM, E’ ANCHE MEGLIO DI RIBERY