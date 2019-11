Il Corriere dello Sport esalta il momento magico di Gaetano Castrovilli, divenuto titolare a sorpresa e destinato ad essere un simbolo di questa Fiorentina. Fino ad oggi ha messo lo zampino nel 31% dei gol viola ed ha giocato il 97% dei minuti disponibili. Per continuità di rendimento è superiore anche a Ribery, il suo primo maestro al campo. Per chilometri percorsi è quinto in Serie A mentre è l’ottava per falli subiti. La Fiorentina se lo tiene stretto.