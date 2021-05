L’ex compagno: “4-3-3 e lavoro coi giovani, Gattuso aiuterà molto la Fiorentina”

Marco Negri racconta Gennaro Gattuso e si dice estremamente soddisfatto del suo approdo a Firenze

"La Fiorentina è una realtà importantissima, sono felice di vedere Gattuso a Firenze. Avrà accettato con grandissimo entusiasmo, conoscendolo vestirà la maglietta viola dalla mattina alla sera, dedicandocisi h24. Non sottovaluterei oltre all'aspetto umano il valore del tecnico: la Fiorentina vuole crescere dei giocatori per crescere essa stessa, e Gattuso sa trattare i giovani. Avete visto i messaggi che gli hanno riservato i suoi ex calciatori al Napoli? Io credo che la Fiorentina potrà proprio andare a caccia di talenti, Rino li aiuterà. Sono andato a trovare Gattuso ai tempi del Milan, lui ama il 4-3-3 ma sono i giocatori che ti spingono verso un determinato modulo. Sono contento dell'anticipo con cui ha agito la Fiorentina, che così avrà il tempo di accontentarlo su determinate esigenze. Ci sono allenatori che sono più gestori e altri che sono più di campo: lui amerebbe un 4-3-3 brillante e offensivo. Porterà entusiasmo e avrà di sicuro un gran feeling con il presidente. Le carte sul tavolo sono ottime, adesso vanno giocate bene. Con tutto che la Fiorentina qualche ottimo giocatore ce l'ha già. Goretti? Finisce che alla fine arrivo anche io! Conosco bene anche lui, ha fatto ottime cose a Perugia in tanti anni, lanciando profili incredibili come Mancini. Secondo me un'esperienza fuori dall'Umbria gli farebbe bene".