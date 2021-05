Koulibaly e Osimhen a Gattuso: “Determinante, grazie di tutto”

Gli africani del Napoli ringraziano Gattuso augurandogli il meglio per la nuova esperienza alla Fiorentina

Kalidou Koulibaly : "Grazie per tutto Mister Gattuso, avrò sempre stima e riconoscenza per te e per il tuo staff: professionisti e persone che porterò nel cuore".

Victor Osimhen: "Sei stato determinante per la crescita, non solo come giocatore, ma anche come uomo. Apprezzo molto tutto quello che hai fatto per me dentro e fuori dal campo, ti ho ammirato come giocatore e sono stato felice di poter lavorare con te e di poterti chiamare Boss. È qualcosa che non dimenticherò mai. Ti auguro tutto il meglio per la tua nuova avventura".