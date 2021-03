L’ex collaboratore di Prandelli: “Gli sta andando tutto storto. Parma partita delicata”

Allenatore dei portieri e doppio ex di Fiorentina e Parma sotto la gestione Cesare Prandelli, Vincenzo Di Palma ha parlato della sfida di domani a Radio Bruno: “Non è facile trovare i motivi da fuori, della stagione non esaltante di entrambe le squadre. E’ la partita di Prandelli: l’ho sentito qualche volta, è un periodo particolare per lui e una partita delicata perché affronta una squadra in ripresa che ha giocato una buona partita con l’Inter. Alla Fiorentina sta andando tutto storto, non sta facendo prestazioni negative ma manca il risultato”. Da esperto di portieri un giudizio su Dragowski? “E’ un portiere che ha grosse qualità. E’ forte tra i pali ma deve migliorare nella difesa dello spazio, credo abbia ancora margini di miglioramento. Ma deve migliorare tatticamente nella posizione alle spalle della linea”.

