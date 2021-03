Bocci: “Sofferenza? Prandelli non scherza. Ma viola meno forti di un anno fa”

Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci, ha parlato a Radio Bruno dei temi caldi di casa Fiorentina: “Callejon? Le ultime volte che ha giocato non ha entusiasmato, ha fatto una sola partita buona contro il Cagliari, ma oggi mi chiedo se Prandelli non possa recuperare un giocatore d’esperienza come lui: va però messo in condizione, e visto che domani potrebbero esserci delle sorprese di formazione, chissà che non si possa pensare ad un 3-4-3. Prandelli trasmette paura? Lo vedo preoccupato perché non sente sua la squadra e non pensa che possa reagire. I suoi cambi a volte vanno bene, altre male, ma con lo Spezia i suoi cambi hanno cambiato la partita. Il problema non sono tanto le sostituzioni quanto l’approccio che mettono i giocatori che entrano. Paghiamo la cessione di Chiesa? Questa Fiorentina è meno forte dell’anno scorso, perché era un giocatore che mette in allarme tutta la difesa avversaria. Se togliamo l’investimento su Amrabat, che peraltro non sta rendendo, un giocatore come Chiesa in questa rosa non c’è e non capisco perché Iachini abbia chiesto un giocatore che non copre tutta la fascia come Callejon. Aspettative disattese? All’inizio credevo che il vero problema fosse Iachini, che per fare un calcio offensivo si era snaturato. Dopo aver parlato con Prandelli ho capito le sue difficoltà, rapidamente ho capito che non scherza quando dice che sarà un anno di sofferenza. Non so se ha perso il “tocco magico”, ha provato ad aggiustare la situazione e fino alla partita col Torino pensavo ci fosse riuscito”.

