L’ex capitano del Pisa: “Gattuso ti ruba l’anima e porta il bel gioco”

Le parole di Andrea Lisuzzo

Andrea Lisuzzo, ex capitano del Pisa sotto la guida di Gennaro Gattuso, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

"Firenze è una piazza con storia, blasone e prestigio. Rino l'ha conquistata con merito attraverso un percorso importante passando da Milan e Napoli. Ha fatto tanta strada. Firenze è la piazza giusta, la città ha fame di risalire ed alzare la testa dopo un periodo difficile. Nessuno meglio di Gattuso per questo compito, anche se la sfida è certamente impegnativa.

È un allenatore magnetico, un leader nato ed un trascinatore. Quando ero un suo giocatore mi ha rubato l'anima, l'ho visto spesso lavorare senza sosta. Necessario inoltre sfatare un mito. Dall'esterno potrebbe sembrare che a lui non importi il bel gioco, ma non è vero. Possiede dei principi eccezionali in fase di possesso ed è aiutato costantemente da uno staff di primo livello."