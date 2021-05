Bufera alla Partita del Cuore: “Cacciata perchè donna”. Il tweet di Nardella

Brutto episodio alla vigilia della partita del Cuore

Ieri sera, alla vigilia della Partita del Cuore in programma stasera a Torino, la prima trasmessa da Mediaset, Aurora Leone dei The Jackal, è stata infatti "cacciata perché donna". Lei racconta tutto nelle sue stories. Durante la cena ufficiale del match Nazionale cantanti e Campioni per la Ricerca, la giovane attrice viene avvicinata dal direttore generale della Nazionale cantanti, Gianluca Pecchini, che la invita ad alzarsi e andarsene: "Io e Ciro abbiamo pensato avessimo sbagliato tavolo, ma lui ha detto che Ciro poteva restare, io no, aggiungendo: 'Non mi far spiegare perché'. Ho spiegato che ero stata convocata per giocare, che mi erano state chieste anche le misure del completino, ma mi è stato risposto: 'Il completino te lo metti in tribuna, da quando in qua le donne giocano?'. A quel punto ci siamo arrabbiati e ci hanno cacciato dall'albergo". (A riportarlo è la Gazzetta.it)