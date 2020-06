L’esperto: “Fabbri doveva espellere due laziali”

Nel corso della mattinata di Lady Radio è intervenuto Simone Pagnini, nostro opinionista ed profondo conoscitore del mondo arbitrale. Ecco il suo commento sull’operato dell’arbitro Fabbri in Lazio-Fiorentina.

Avevo segnalato su Violanews che quella di Fabbri era una designazione inadeguata perché psicologicamente non è tranquillo. Ultimamente non troviamo suoi arbitraggi positivi cosa che sarebbe servito in una partita spigolosa come Lazio-Fiorentina. L’arbitro da scegliere per vari motivi era Calvarese che poi ha fatto il quarto uomo. Il problema nasce quando l’arbitro non in condizione si trova a dover gestire situazioni difficili. Il punto più importante della gara è al minuto 40 quando Bastos doveva essere espulso con un rosso diretto visto che entra su Ghezzal in maniera scomposta e scoordinata. Un rosso avrebbe cambiato la gara. Poi c’è il secondo giallo a Radu che non è stato comminato. Il rigore infine è una conseguenza, dal campo si può dare, c’è qualcosa tra i due e il Var ha sostenuto la tesi del direttore di gara. Per me quella situazione è marginale. se sci fossero state due espulsioni sarebbe stato molto diverso. Caicedo è stato furbo nel guadagnare quei pochi centimetri per andare incontro a Dragowski.