Designazione Lazio-Fiorentina: Rizzoli rischia con Fabbri

Di Simone Pagnini

Rizzoli affida a Michael Fabbri una partita molto difficile e visti i precedenti del suo rendimento antecedente al Covid 19, crediamo che la scelta non sia adeguata. Non riusciamo a capire perché non abbia utilizzato l’usato sicuro rappresentato da Gianpaolo Calvarese che sta facendo una stagione straordinaria relegandolo a fare il quarto uomo dello stesso incontro. E’ pur vero che Fabbri è un direttore di gara internazionale, ma dopo il primo anno buono nel passare del tempo non ha fornito prove all’altezza del suo nome. Insomma speriamo che sia in giornata positiva visto che poi la squadra arbitrale è composta da ottimi orchestrali con esperienza come il varista Mazzoleni.

Nel commentare poi la prima giornata dopo il Covid diciamo che francamente non ci sono state grosse sfumature , le direzioni di gara sono state positive a parte in qualche caso, ma in generale confortanti . Bene Abisso in Spal Cagliari , da rivedere l’internazionale Massa e Manganiello mentre per quando riguarda La Penna in Fiorentina Brescia perfetto in tutte le decisioni grazie anche al collega al var . Rocchi invece non è stato aiutato da Chiffi al monitor per Bologna Juve che vede una trattenuta in aria del Bologna e la segnala , ma poi si perde l’altra nell’aria della Juve .