L’esperto di calcio serbo a VN: “Come sta il Čukarički”

Che valore dare all’ultima sconfitta casalinga domenica scorsa per 2 a 0 con il Backa Topola? Che momento sta attraversando il Čukarički?

Qual è il rischio maggiore per i viola in questa trasferta?

serbi, è attesa un’affluenza non superiore a quella”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.