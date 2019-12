“L’esonero di Montella non è scontato. Il primo obiettivo per la panchina…”

“L’esonero di Montella? Non è scontato. E’ ancora il tecnico della Fiorentina e ha la possibilità di fare risultato contro l’Inter. In caso di divorzio, sfumato Gattuso che era il sogno di Commisso, resta la candidatura di Spalletti, che però si porta dietro un contratto importantissimo con l’Inter. Non sarà facile spalmarlo e chiudere in pochi giorni, più plausibile per giugno”. Lo ha detto Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato, ai microfoni di Radio Sportiva. E SE FOSSE TRAGHETTATORE? CORSA A DUE