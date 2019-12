Montella, fiducia a tempo. Traghettatori indecisi, sullo sfondo Emery e Spalletti

Piove sul bagnato per Vincenzo Montella, che perde Ribery per un lungo periodo e ha la fiducia a tempo (Inter e Roma) della società. Le prime risposte ci saranno domenica sera intorno alle 22.30, ma la soluzione del traghettatore fino a giugno appare la soluzione sicuramente più facile. Come scrive La Nazione, i candidati alla successione dell’Aeroplanino sono più o meno sempre i soliti. Prandelli e Iachini come traghettatori, anche se potrebbero non accettare un accordo fino a giugno senza garanzie per il futuro. Questo perché la Fiorentina punta ad un nome forte per la prossima stagione, anzi due: Unai Emery e Luciano Spalletti. Ambizioni pesanti e ingaggi pesanti, entrambi non accetterebbero al momento di prendere la squadra in corsa soffrendo, mentre affronterebbero con un altro spirito l’inizio di un’avventura in un club come quello di Commisso da luglio.