L’Emilia fa scuola: anche il Lazio verso l’ok agli allenamenti. E la Toscana…

Altre regioni potrebbero seguire la linea lanciata ieri dall’Emilia Romagna, seguita poi dalla Campania (LEGGI QUI). Come riporta gazzetta.it, anche il Lazio sta studiando la norma che consentirà anche alle squadre di calcio di tornare ad allenarsi, seppure in forma rigorosamente individuale. Lazio e Roma potranno quindi riaprire Formello e Trigoria a meno che non sopraggiunga un nuovo intervento governativo. E in Toscana? L’ex ministro dello sport Luca Lotti ha chiesto al presidente della regione di fare altrettanto. SERIE A, LE DUE DATE POSSIBILI PER RIPRENDERE IL CAMPIONATO