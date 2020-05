Lega Serie A: ecco le due date per la ripresa del campionato a Giugno

Secondo quanto riportato da Sky Sport, arrivano i primi aggiornamenti in merito all’assemblea di Lega andata in scena oggi. La volontà comune delle 20 squadre di Serie A è di terminare la stagione, e questa si è tradotta su due possibili date per la ripresa del campionato: sabato 13 giugno o, in alternativa, sabato 20 giugno. In quest’ultimo caso, vista la la deadline imposta dalla UEFA al 2 agosto per il termine dei campionati, verrebbe probabilmente sacrificata la Coppa Italia.