“Legnaia in Viola” con Christian Riganò e David Guetta: l’evento speciale

"Io ho dato tutto per la Fiorentina. Sarei rimasto a Firenze a vita". Con queste parole Christian Riganò ha aperto l'edizione straordinaria del Pentasport di Radio Bruno presso la Cooperativa di Legnaia. David Guetta, storica voce viola e direttore del Pentasport e l'ex attaccante viola ,con la partecipazione di Elena di Filippo, hanno ripercorso anni importanti della storia della Fiorentina con vari aneddoti e curiosità. Il pubblico presente ha partecipato con domande, quiz e vari premi. Importanti anche i contributi dell'ex attaccante viola "Ciccio" Graziani e del noto giornalista Stefano Cecchi che con i loro interventi hanno arricchito la giornata a tinte viola. Così, la Cooperativa di Legnaia entra a far parte del circuito InViola, insieme a tutte le attività commerciali convenzionate con la ACF Fiorentina. In questo modo i possessori della InViola Card, attraverso le transizioni, accumuleranno punti che si trasformeranno in buoni gestiti dalla ACF Fiorentina.