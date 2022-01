Lega, ma quale protocollo: tre gare destinate a saltare. Salernitana in dubbio

La Lega ha varato il suo protocollo ma nonostante ciò tre match della prossima giornata sono destinati a saltare

Nella giornata di ieri è stato ufficializzato il nuovo protocollo per garantire la presenza delle squadre in campo anche con un ampio numero di postivi. Queste nuove direttive entreranno in vigore dal prossimo turno di Serie A che, molto probabilmente, vedrà "saltare" altri tre match, tra cui Torino - Fiorentina .

Infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sia Udinese, Bologna e Cagliari sono state bloccate dalle proprie Asl fino a Domenica e com'è prevedibile, non potranno scendere in campo nemmeno per la 21° giornata di Serie A. Soltanto la Salernitana, in caso di tamponi negativi, potrà raggiungere Verona per il match contro l'Hellas. Visto le parole dure della Lega contro le Asl, si aspetta di vedere quale sarà la decisione finale su questi match che, quasi probabilmente, non si giocheranno questo weekend.