Lecce-Fiorentina, le formazioni ufficiali: sorpresa dietro. C’è Mandragora

Alle 20.45, la Fiorentina di Italiano scende in campo contro il Lecce di Baroni. Il Via del Mare accoglierà i Viola con un pubblico da grande occasione. Una gara fondamentale per entrambi i club che cercano la via del riscatto. Non trova conferma l'indiscrezione di Sky secondo cui Duncan sarebbe sceso in campo dal 1' in cabina di regia, sorpresa in difesa: Milenkovic si accomoda in panchina i favore di Martinez Quarta. Ecco le formazioni ufficiali di Lecce e Fiorentina: