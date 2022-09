Le ultime sulla formazione: Amrabat sembra inamovibile, chance per Zurkowski

Le ultime sulla formazione della Fiorentina in vista del Riga

Radio Bruno, durante il Pentasport, riporta le ultime sulla formazione viola in vista del match contro il Riga. Gollini giocherà, senza dubbi. Così come Ranieri. Venuti e Quarta, con uno tra Terzic e Biraghi, andranno a completare la difesa. Biraghi sembrerebbe in vantaggio. Bonaventura sarà titolare, con Amrabat che dovrebbe giocare ancora. Sembra difficile lasciarlo fuori, ai danni di Mandragora. Sulla sinistra Zurkowski potrebbe sostituire Maleh. Attacco quasi certo con Ikonè, Cabral e Saponara.